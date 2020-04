Fase 2 | L’Elenco delle Riaperture in 4 Tappe

Leggi su youreduaction

(Di venerdì 24 aprile 2020) Nei prossimi giorni in Italia riapriranno alcune attività finora rimaste chiuse a causa del coronavirus, ma si procederà secondo un calendario ben preciso. Il 27 aprile torneranno operative le aziende che producono macchinari agricoli, il 4 maggio i cantieri e il 18 maggio bar e ristoranti. Fermo restando che se i casi di contagio dovessero crescere di nuovo, si dovrebbe fare un passo indietro e le zone più colpite diventerebbero “zona rossa”. A incoraggiare una riaperturafabbriche che producono macchinari agricoli è intervenuto Saverio Cecchi, presidente di Confindustria nautica, che ha dichiarato: “Dobbiamo tornare in attività, non solo per le barche in consegna ma anche per la produzione. Sono preoccupato per la piccola nautica, per cui una settimana di lavoro in più vorrebbe dire tanto. Una settimana per ...