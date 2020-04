eSports, la ABB Formula-E in diretta su ELEVEN SPORTS (Di venerdì 24 aprile 2020) Tecnologia e sport, un binomio che va sempre più in simbiosi, specialmente in questo periodo di lockdown. Gli eventi “reali” non possono essere disputati e così lasciano spazio a quelli “virtuali”, molto spesso capaci di suscitare le stesse emozioni. È il caso della Formula-E che, in attesa della ripartenza ufficiale nei circuiti di tutto il … L'articolo eSPORTS, la ABB Formula-E in diretta su ELEVEN SPORTS è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza (Di venerdì 24 aprile 2020) Tecnologia e sport, un binomio che va sempre più in simbiosi, specialmente in questo periodo di lockdown. Gli eventi “reali” non possono essere disputati e così lasciano spazio a quelli “virtuali”, molto spesso capaci di suscitare le stesse emozioni. È il caso della-E che, in attesa della ripartenza ufficiale nei circuiti di tutto il … L'articolo, la ABB-E insuè stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Dal 25 aprile la ABB Formula-E live su ELEVEN SPORTS

Alla via in un'esclusiva competizione di eSport team e piloti della Formula-E

Si arricchisce in questo modo l’offerta contenutistica legata agli eSports di ELEVEN SPORTS che attualmente include anche la Digital Swiss 5, ovvero la versione digitale del Giro di Svizzera. Durante ...

Dal 25 aprile la ABB Formula-E live su Eleven Sports

È il caso della Formula-E che, in attesa della ripartenza ufficiale nei circuiti di tutto il mondo, nell’ambito della partnership di raccolta fondi con l’Unicef, ha lanciato la ABB Formula-E Race At ...

Si arricchisce in questo modo l'offerta contenutistica legata agli eSports di ELEVEN SPORTS che attualmente include anche la Digital Swiss 5, ovvero la versione digitale del Giro di Svizzera.