Emergenza Covid-19 a Bari | focolaio Siciliani carni salgono a 66 i contagiati | si

(Di venerdì 24 aprile 2020) Il dato aggiornato di contagi alladi Palo del Colle è di 66 lavoratori. A renderlo noto è stato il commissario prefettizio di Palo del Colle Rossana Riflesso. Il commissario ha anche detto che bisogna attendere l’esito ancora di altri 54 tamponi. I lavoratori positivi sono tutti in isolamento. Al momento solo uno sembra che sia in gravi condizioni. L’azienda anche oggi è rimasta chiusa.

matteosalvinimi : #Salvini: Leggevo di 'gravi problemi' negli ospedali del Lazio. L’Emilia-Romagna ha il primato di decessi per Covid… - chiaragribaudo : Le mascherine il sindaco #Tallone le ha comprate con le donazioni di tutti i cittadini di #Fossano, non dei militan… - Corriere : Spiagge aperte ai bimbi autistici: il Salento va oltre l’emergenza Covid - perramatteo : RT @lucianocapone: Durante l'emergenza Covid, Giletti ha dato voce al ciarlatano Panzironi, al dj antivaccinista Red Ronnie, allo youtuber… - StefanoTrotta1 : RT @lucianocapone: Durante l'emergenza Covid, Giletti ha dato voce al ciarlatano Panzironi, al dj antivaccinista Red Ronnie, allo youtuber… -

Ultime Notizie dalla rete : Emergenza Covid

Agenzia ANSA

Oltre all’emergenza dovuta alla diffusione del coronavirus, infatti, in Africa bisogna tenere conto della povertà della popolazione, della diffusione di numerose malattie e dei problemi di ...Le forze di polizia proseguono in tutta Italia i controlli sul rispetto delle misure di emergenza anti-contagio da Coronavirus. Giovedì 23 Aprile, come rende noto il Viminale, sono state fatte ...