Elena Santarelli | non ce la fa più e sogna di farlo con il marito

(Di venerdì 24 aprile 2020), che recentemente ha vissuto un grave dramma a causa della malattia del figlio, la vediamo più in forma che mai mentredi uscire.(fonte da gettyimages)Nonostante gli anni che passano,è più in forma che mai. La showgirl sembra essersi ripresa dal tragico momento che insieme alla famiglia ha vissuto a causa della malattia del primogenito. Infatti qualche tempo fa la modella aveva rivelato che il figlio Giacomo era malato di tumore al cervello e che stava facendo tutte le cure possibili per combattere quella dura battaglia. A rendere il tutto ancora più tragico è l’età del bambino che già così piccolo, è stato costretto a vincere un male molto più grande di lui. Ora, anche dalle dichiarazioni della, il peggio sembra passato. Ma ...

Max_883 : Capisci di essere in astinenza da calcio quando sotto un post di Elena Santarelli l'unica cosa che riesci a scriver… - atypicalgl : Ne vogliamo parlare della figaggine di Bernardo Corradi? Beata Elena Santarelli - samvas3 : Magari la memoria mi inganna ma il nomignolo “er mutanda” non fu inventato da Elena Santarelli durante l’isola 3? #gfvip -

Ultime Notizie dalla rete : Elena Santarelli

ilGiornale.it

È un sogno in tutti i sensi il decolleté di Elena Santarelli favolosamente esibito su Instagram in uno scatto in bianco e nero. Un sogno per i followers che quasi non credono ai loro occhi, e un sogno ...Andrea Denver torna a parlare del suo rapporto con Adriana Volpe durante una diretta Instagram con Chi, il settimanale diretto da Alfonso Signorini. L’ex gieffino non nasconde la sua ...