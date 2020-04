“Distanza di un metro anche sui bus | dice la De Micheli

Leggi su agi

(Di venerdì 24 aprile 2020) “La riapertura sarà graduale. All'inizio le persone potranno spostarsi per lavoro o per altri motivi. Per i trasporti stiamo confermando e implementando il protocollo del 20 marzo”. In un'intervista al Corriere della Sera la ministra delle Infrastrutture e dei Trasporti Paola Dedichiara che “ci saranno regole chiare nelle stazioni dei mezzi pubblici e negli aeroporti”, in particolare segnaletica e percorsi guidati, “per garantire flussi unidirezionali in entrata e uscita e il distanziamento sociale di un”. Poi Deaggiunge: “I mezzi viaggeranno al massimo col 50% dei posti occupati. E ci vorrà personale per controllare il rispetto delle regole” mentre per quanto riguarda l'aumento del numero dei mezzi pubblici in circolazione, la ministrache “non ci sono i tempi per farlo nell'immediato. ...