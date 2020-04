Coronavirus, la corsa per il vaccino si gioca tutta (o quasi) tra Pomezia e Castel Romano (Di venerdì 24 aprile 2020) Sono tutte concentrate in un’area di pochi chilometri, le speranze per i vaccini contro il Coronavirus, ovvero nel tratto della Pontina che unisce Castel Romano a Pomezia. TRA Pomezia E Castel Romano LE MAGGIORI SPERANZE PER SCONFIGGERE IL Coronavirus È qui che si trovano le due maggiori aziende che stanno lavorando alla sperimentazione del vaccino che potrebbe finalmente liberarci dall’incubo in cui siamo precipitati da ormai due mesi. Dopo l’annuncio fatto dalla Jenner Institute dell’università di Oxford e dalla Irbm di Pomezia, che ieri hanno iniziato la sperimentazione del vaccino “ChAdOx1 nCoV-19” su 550 volontari sani, è arrivata, sempre ieri, la notizia che in estate partirà la sperimentazione clinica di un vaccino anti Covid-19 svolta dal consorzio europeo costituito fra le aziende ReiThera di Pomezia-Castel Romano, ... Leggi su ilcorrieredellacitta Coronavirus : la corsa del Piemonte

Coronavirus - ora anche Raffaele Cutolo vuole uscire : chiesti gli arresti domiciliari. Al 41bis la corsa dei boss per tornare a casa

Coronavirus - c’è anche l’Italia nella corsa al vaccino : in estate i primi test (Di venerdì 24 aprile 2020) Sono tutte concentrate in un’area di pochi chilometri, le speranze per i vaccini contro il, ovvero nel tratto della Pontina che unisce. TRALE MAGGIORI SPERANZE PER SCONFIGGERE ILÈ qui che si trovano le due maggiori aziende che stanno lavorando alla sperimentazione delche potrebbe finalmente liberarci dall’incubo in cui siamo precipitati da ormai due mesi. Dopo l’annuncio fatto dalla Jenner Institute dell’università di Oxford e dalla Irbm di, che ieri hanno iniziato la sperimentazione del“ChAdOx1 nCoV-19” su 550 volontari sani, è arrivata, sempre ieri, la notizia che in estate partirà la sperimentazione clinica di unanti Covid-19 svolta dal consorzio europeo costituito fra le aziende ReiThera di, ...

fattoquotidiano : Coronavirus, ora anche Raffaele Cutolo vuole uscire: chiesti gli arresti domiciliari. Al 41bis la corsa dei boss pe… - reportrai3 : Prosegue #Salini: #Report «si è saputo adeguare in corsa al contesto di pandemia da Coronavirus che la redazione è… - enzomazza : È ufficiale, il #coronavirus è trasportato dal particolato atmosferico Se fosse così, a questo punto sarebbe inte… - CorriereCitta : Coronavirus, la corsa per il vaccino si gioca tutta (o quasi) tra Pomezia e Castel Romano - aniramiznat : RT @Anarkikka: “Servizi trasferiti, consultori chiusi, linee telefoniche non operative: abortire durante l’emergenza #coronavirus è diventa… -