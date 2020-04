Coronavirus | Enea | gli insegnamenti del ‘winter-over’ durante le spedizioni in Antartide

Leggi su quifinanza

(Di venerdì 24 aprile 2020) (Teleborsa) – Vivere per nove mesi in isolamento totale, con temperature esterne fino a 80 gradi sotto zero, sapendo che nessun aereo o mezzo di terra può raggiungerti. È l’esperienza che ogni anno vive un gruppo di circa 13 tra ricercatori e personale logistico della stazione italo-francese Concordia in, nei cosiddetti “winter-over”, leinvernali del Programma Nazionale di Ricerche in(PNRA), gestito daper la pianificazione e l’organizzazione logistica e dal CNR per la programmazione e il coordinamento scientifico. “Pur tenendo conto delle differenze, questa condizione di isolamento estremo può offrire spunti per affrontare al meglio le restrizioni imposte dall’emergenza– ha spiegato Denise Ferravante, psicologa e ricercatrice, responsabile del reclutamento, ...