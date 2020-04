Adriana Volpe dopo il GF Vip svela: “Mi sono sentita disorientata” (Di venerdì 24 aprile 2020) Adriana Volpe dopo l’esperienza al Grande Fratello Vip 4 svela: “All’uscita mi sono sentita disorientata” Adriana Volpe ha da poco concluso un percorso meraviglioso all’interno della casa del Grande Fratello Vip. La conduttrice ed ex modella è riuscita, grazie alla sua personalità, ad aggiudicarsi l’affetto incondizionato del pubblico. Rita Rusic aveva definito la sua esperienza nella Casa come un’occasione di rilancio professionale. Lei, in un’intervista rilasciata al periodico Mio, confessa che forse si può addirittura parlare di una rinascita, ma, costretta a uscire a causa di un lutto familiare, fuori non ha trovato quello che si aspettava: Mi sono sentita disorientata. Avevo lasciato, mesi prima, un mondo frenetico. Ho trovato un mondo fermo, colpito, ferito. Ma anche pronto a risorgere, io ci credo. Sa bene ... Leggi su lanostratv Adriana Volpe - a Pechino Express chiese soldi agli autori : ecco perchè

