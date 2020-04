Adicosp | «Presentata proposta per la ripresa del calcio italiano»

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 24 aprile 2020) L’ha annunciato di aver presentato unaper ladel: il comunicato ufficiale L’ha annunciato di aver presentato unaper ladel. Ecco il comunicato ufficiale: «L’, Associazione Italiana Direttori e Collaboratori Sportivi, potrà rappresentare nelle sedi istituzionali calcistiche la posizione dei Direttori Sportivi, dei Segretari generali/sportivi, dei collaboratori della gestione sportiva e di tutti gli iscritti all’Elenco Speciale della Figc, rappresentando le proprie proposte in questo momento di emergenza Covid-19 per il futuro del». «La Lega Pro, ha risposto presente, dichiarandosi fin da subito disponibile ad un confronto per il futuro dele delle varie figure che gravitano all’interno delle Società, che si ...