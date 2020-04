Werner Liverpool: Reds pronti a pagare la clausola (Di giovedì 23 aprile 2020) Il Liverpool si prepara a piazzare il colpo Werner: pronti i 60 milioni della clausola per il Lipsia Il Liverpool è a un passo dall’acquisto di Timo Werner, attaccante classe ’96 di proprietà del Lipsia. Come riportato da Sky Sports UK, il club inglese è pronto a mettere sul piatto i 60 milioni della clausola. La clausola era stata inserita al momento dell’ultimo rinnovo contrattuale di Werner e scadrà il prossimo 15 giugno. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 Liverpool - Klopp fa la lista della spesa : per l'attacco piace Werner

Calciomercato - l'Inter sfida il Liverpool per Timo Werner (Di giovedì 23 aprile 2020) Ilsi prepara a piazzare il colpoi 60 milioni dellaper il Lipsia Ilè a un passo dall’acquisto di Timo, attaccante classe ’96 di proprietà del Lipsia. Come riportato da Sky Sports UK, il club inglese è pronto a mettere sul piatto i 60 milioni della. Laera stata inserita al momento dell’ultimo rinnovo contrattuale die scadrà il prossimo 15 giugno. Leggi su Calcionews24.com

GreenMidnight1 : @_LordJack Valuta che il Liverpool è la squadra attualmente n.1-2 nel ranking mondiale... Sinceramente Werner rispe… - GreenMidnight1 : @idvrn1899 @russ_mario1 Io invece penso che se Werner dovesse essere il sostituto di uno fra Salah e Mané il Liverp… - Noovyis : (In Inghilterra sicuri: Werner ha detto sì al Liverpool, ma la clausola…) Playhitmusic - - GreenMidnight1 : @russ_mario1 @Zorochan_1 @Talashnikov Parliamo del Liverpool, campione del mondo in carica e della Premier (campion… - passione_inter : Dall'Inghilterra - Il Liverpool fa sul serio per Werner: pronti i 60 milioni della clausola -… -