Vivi e lascia vivere oggi Giovedí 23 Aprile prima puntata su Rai1 con Elena Sofia Ricci

Leggi su italiasera

(Di giovedì 23 aprile 2020) Anticipato da un significativo battage pubblicitario volto ad attirare il pubblico, questa sera arriva inTVla nuova interessante serie su cui la Rai punta molto, e che vuole essere una sorta di messaggio di rilancio, di nuovo inizio per tutte quelle persone, e donne in particolare, che di fronte ai bivii dolorosi della vita, anzichè mollare, prendono di petto la vita, e iniziano a cercare un riscatto. Dunque é perGiovedí 23l`arrivo dellasucondella nuova fiction. Leggi anche: Unomattina e La Vita in Diretta in TV fino al 26 giugno Ma chi ci sara´ accanto ad? Quale, nel dettaglio la trama, l´orario,il cast? Ecco tutte le anticipazioni.Giovedí 23su...