Sulle "orme" della pantera: nuove segnalazioni, scatta la caccia col drone (Di giovedì 23 aprile 2020) Tempo di lettura: 2 minutiTorrecuso (Bn) – Tra allarmi e suggestioni, è psicosi da pantera a Torrecuso. Dopo i primi avvistamenti c'è molta preoccupazione tra i residenti, anche se finora le ricerche dell'animale non hanno avuto esito. Dal pomeriggio del primo avvistamento sono passati quattro giorni, eppure la pantera nera che si aggira nelle campagne a ridosso del paese non si trova. Si vede al massimo, in lontananza, nei video che girano in Rete e che, dice Angelino Iannella, sindaco di Torrecuso, sono attendibili. Alcuni cittadini avevano denunciato di aver notato il grosso felino in località Tora e che quest'ultimo si sia poi dileguato verso i campi circostanti. Il sindaco ha già diramato l'allarme, invitando tutti alla calma, ma raccomandando prudenza. Sulle tracce del felino, una vera e propria task ...

