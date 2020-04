Meteo aprile sempre più estremo, con temperature da RECORD (Di giovedì 23 aprile 2020) Gli anni duemila dimostrano come aprile è diventato un mese sempre più dalle caratteristiche Meteo estreme. Sono stati più ricorrenti i mesi di aprile caratterizzati da fiammate di caldo estivo incredibili, ma al tempo stesso non sono mancati ritorni di gelo e neve eccezionali, come accadde per esempio nel 2003. In merito al caldo anomalo da RECORD, la prima decade di aprile del 2011 vide una fase di caldo davvero impressionante, con temperature di stampo estivo che in varie località del Nord si spinsero addirittura fino a punte di 33-34 gradi, battendo dei primati stabiliti solo pochi anni prima. Da inizio anni 2000 il maggiore trend verso il riscaldamento ha riguardato proprio i mesi di aprile e maggio, sebbene proprio un anno fa si ebbe, al contrario, un maggio piuttosto freddo. Ma possiamo definirla come l'eccezione che conferma la ... Leggi su meteogiornale Meteo Roma : previsioni per giovedì 23 aprile

Previsioni Meteo - gli ultimi aggiornamenti per il weekend del 25 Aprile

Meteo - le previsioni di giovedì 23 aprile (Di giovedì 23 aprile 2020) Gli anni duemila dimostrano comeè diventato un mesepiù dalle caratteristicheestreme. Sono stati più ricorrenti i mesi dicaratterizzati da fiammate di caldo estivo incredibili, ma al tempo stesso non sono mancati ritorni di gelo e neve eccezionali, come accadde per esempio nel 2003. In merito al caldo anomalo da, la prima decade didel 2011 vide una fase di caldo davvero impressionante, condi stampo estivo che in varie località del Nord si spinsero addirittura fino a punte di 33-34 gradi, battendo dei primati stabiliti solo pochi anni prima. Da inizio anni 2000 il maggiore trend verso il riscaldamento ha riguardato proprio i mesi die maggio, sebbene proprio un anno fa si ebbe, al contrario, un maggio piuttosto freddo. Ma possiamo definirla come l'eccezione che conferma la ...

DPCgov : ?? #allertaGIALLA, giovedì #23aprile, in sei regioni del Centro-Sud. ????? L'allerta meteo-idro ti avvisa che potres… - DPCgov : ?? #allertaGIALLA, martedì #21aprile, su nove regioni. Consulta il bollettino per conoscere il livello e le zone di… - faddesso : Previsioni meteo Abruzzo per oggi, 23 aprile – Rete8 - filippogherard4 : #sanpeweather 23 aprile (M) Temp.attuale: 6.2°C (Min. 5.8°C) Meteo live: sereno - armandodbl : RT @DPCgov: ?? #allertaGIALLA, giovedì #23aprile, in sei regioni del Centro-Sud. ????? L'allerta meteo-idro ti avvisa che potresti trovarti… -

Ultime Notizie dalla rete : Meteo aprile Meteo: APRILE, possibile STRAVOLGIMENTO dopo metà mese! L'Italia in FASE 2 con i TEMPORALI? Ecco gli AGGIORNAMENTI iLMeteo.it 25 aprile, mandateci testi, foto o disegni che rappresentino la Liberazione

Insieme all’immagine, scrivete i nomi e i cognomi delle persone fotografate. Lasciateci, in fondo, un numero di telefono per eventuale necessità di contattarvi. Per spedire, c’è tempo fino alle 12 di ...

La «Fase due» del Comune: piste ciclabili a corso Umberto e via Foria

Già stamattina, al più tardi lunedì 27 aprile, riapre il cantiere di via Marina che dovrà prevedere anche il ... anche all’altezza di Trinità delle Monache proprio per accelerare». Dunque, si cerca di ...

Insieme all’immagine, scrivete i nomi e i cognomi delle persone fotografate. Lasciateci, in fondo, un numero di telefono per eventuale necessità di contattarvi. Per spedire, c’è tempo fino alle 12 di ...Già stamattina, al più tardi lunedì 27 aprile, riapre il cantiere di via Marina che dovrà prevedere anche il ... anche all’altezza di Trinità delle Monache proprio per accelerare». Dunque, si cerca di ...