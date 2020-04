Intesa Federfarma-Fmi per i farmaci a domicilio (Di giovedì 23 aprile 2020) In un periodo delicato e difficile per la pandemia di Covid-19, Federfarma e la Federazione Motociclistica Italiana collaborano mettendo a disposizione delle istituzioni professionalità, personale e competenze, per andare incontro ai bisogni dei cittadini, soprattutto quelli più fragili, come testimonia il protocollo di Intesa siglato dalle due federazioni, a seguito dell’attivazione dei volontari di Fmi da parte del Dipartimento di Protezione Civile. Nell’ottica di potenziare e rendere più efficiente il servizio di consegna a domicilio dei farmaci attraverso il numero verde 800 189 521, Federfarma, che rappresenta le 18.000 farmacie private convenzionate con il Sistema Sanitario Nazionale, ha richiesto alla Protezione Civile l’attivazione dei volontari motociclisti e dei tesserati della Fmi. Il servizio è destinato solo a casi non urgenti ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 23 aprile 2020) In un periodo delicato e difficile per la pandemia di Covid-19,e la Federazione Motociclistica Italiana collaborano mettendo a disposizione delle istituzioni professionalità, personale e competenze, per andare incontro ai bisogni dei cittadini, soprattutto quelli più fragili, come testimonia il protocollo disiglato dalle due federazioni, a seguito dell’attivazione dei volontari di Fmi da parte del Dipartimento di Protezione Civile. Nell’ottica di potenziare e rendere più efficiente il servizio di consegna adeiattraverso il numero verde 800 189 521,, che rappresenta le 18.000e private convenzionate con il Sistema Sanitario Nazionale, ha richiesto alla Protezione Civile l’attivazione dei volontari motociclisti e dei tesserati della Fmi. Il servizio è destinato solo a casi non urgenti ...

