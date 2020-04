I 10 migliori film di Alessandro Borghi

Leggi su movieplayer

(Di giovedì 23 aprile 2020) In occasione della messa in onda della serie Diavoli, cogliamo l'occasione per parlare deidi, da Fortunata a Non essere cattivo, passando per Sulla mia pelle. Nel panorama italiano attuale uno degli attori che ha convinto pubblico e critica è proprio. La sua carriera cinematografica, in atto da circa un decennio, è stata segnata da titoli fondamentali che lo hanno reso famoso agli occhi del pubblico e che lo hanno fatto crescere e maturare artisticamente. Un attore che da poco ha spiccato il volo per l'estero, come conferma la sua presenza in Diavoli, la serie in onda dal 17 aprile ogni venerdì alle 21.15 su Sky, un thriller finanziario internazionale completamente firmato Sky Original. La serie, girata completamente in lingua inglese, vedeal ...