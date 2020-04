Formula 1, Alonso in Ferrari al posto di Vettel? (Di giovedì 23 aprile 2020) Si riapre la pista Alonso-Ferrari. Lo spagnolo tra i candidati per sostituire Sebastian Vettel. ROMA – Alonso vuole la Ferrari, almeno secondo quanto scritto da F1 insider. Il sito ha confermato la volontà del pilota spagnolo di ritornare in pista nel 2021 e la sua intenzione è quella di ritornare alla Rossa per riprendere il discorso interrotto nel 2014. Lo spagnolo, precisa il portale, si sarebbe offerto alla scuderia di Maranello in caso di fumata nera nella trattativa per il rinnovo di Sebastian Vettel. Binotto ci pensa e potrebbe decidere di puntare su Alonso per avvicinarsi al 2022, anno dell’entrata delle nuove regole. Alonso e la Ferrari, un matrimonio mai realmente concluso Il rapporto tra Alonso e la Ferrari si è concluso ‘ufficialmente’ nel 2014 anche se lo spagnolo non ha mai chiuso la porta ad un ritorno a Maranello ... Leggi su newsmondo In arrivo la docuserie su Fernando Alonso - la vita del campione di Formula1 sbarca su Amazon Prime Video (Di giovedì 23 aprile 2020) Si riapre la pista. Lo spagnolo tra i candidati per sostituire Sebastian. ROMA –vuole la, almeno secondo quanto scritto da F1 insider. Il sito ha confermato la volontà del pilota spagnolo di ritornare in pista nel 2021 e la sua intenzione è quella di ritornare alla Rossa per riprendere il discorso interrotto nel 2014. Lo spagnolo, precisa il portale, si sarebbe offerto alla scuderia di Maranello in caso di fumata nera nella trattativa per il rinnovo di Sebastian. Binotto ci pensa e potrebbe decidere di puntare super avvicinarsi al 2022, anno dell’entrata delle nuove regole.e la, un matrimonio mai realmente concluso Il rapporto trae lasi è concluso ‘ufficialmente’ nel 2014 anche se lo spagnolo non ha mai chiuso la porta ad un ritorno a Maranello ...

