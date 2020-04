Coronavirus, Vlahovic: “la positività non è stata una bella notizia, ma non ho avuto paura” (Di giovedì 23 aprile 2020) Dusan Vlahovic è risultato positivo al Coronavirus, l’attaccante della Fiorentina adesso è guarito e può mettersi a disposizione per la ripresa dei campionati. Il calciatore ha parlato ai microfoni di Sky Sport. “Adesso sto bene, ho scoperto di avere il virus dopo aver avuto la febbre alta. Non è stata una bella notizia ma ho seguito tutto quello che mi hanno detto i medici e ora è tutto passato. Non ho avuto paura, la febbre mi è passata dopo un giorno e mi sentivo bene”. IL FUTURO – “Voglio dire di sì. La Fiorentina è un club importante dove i giocatori crescono tanto e fanno molto bene. La città e i tifosi sono meravigliosi e spero di restare il più a lungo possibile. Il prossimo anno secondo me sarò ancora a Firenze. I miei pensieri sono solo per la Fiorentina. Devo dare ... Leggi su calcioweb.eu Fiorentina - Vlahovic dopo esser guarito dal Coronavirus : "Ho avuto paura"

