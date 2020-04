Coronavirus: in Veneto ricoveri in calo, su 9.214 tamponi solo 143 positivi (Di giovedì 23 aprile 2020) Ad oggi sono 286.757 i tamponi effettuati in Veneto, 9.214 più di ieri. Le persone in isolamento sono 9.533, 381 in meno, mentre i positivi sono 16.881, 143 in più. I ricoverati sono 1.329, in calo di 39 rispetto a ieri, mentre le terapie intensive sono 140, 23 in meno. I dimessi sono 2.316, 84 in più di ieri. I morti in ospedale sono 1.008, 1.206 in totale. Le donazioni sono 36 mila, per un totale di 55,344 milioni di euro. I dati sono stati resi noti dal governatore della Regione Veneto Luca Zaia nel corso della consueta conferenza stampa sull’emergenza Coronavirus, nella sede della Protezione Civile di Marghera.L'articolo Coronavirus: in Veneto ricoveri in calo, su 9.214 tamponi solo 143 positivi Meteo Web. Leggi su meteoweb.eu Bollettino Veneto - diretta conferenza stampa/ Video Zaia : dati coronavirus 23 aprile

Ad oggi sono 286.757 i tamponi effettuati in Veneto, 9.214 più di ieri. Le persone in isolamento sono 9.533, 381 in meno, mentre i positivi sono 16.881, 143 in più. I ricoverati sono 1.329, in calo di 39 rispetto a ieri, mentre le terapie intensive sono 140, 23 in meno. I dimessi sono 2.316, 84 in più di ieri. I morti in ospedale sono 1.008, 1.206 in totale. Le donazioni sono 36 mila, per un totale di 55,344 milioni di euro. I dati sono stati resi noti dal governatore della Regione Veneto Luca Zaia nel corso della consueta conferenza stampa sull'emergenza Coronavirus, nella sede della Protezione Civile di Marghera.

