Ultime Notizie Roma del 22-04-2020 ore 14:10 (Di mercoledì 22 aprile 2020) Romadailynews radiogiornale in un saluto dalla redazione da Roberta Frascarelli dobbiamo essere consapevoli che dobbiamo riaprire perché lo sport È importante non solo come valore economico ma anche come valore sociale lo ha detto il ministro dello Sport rispondendo al Question Time al Senato gradualmente potremmo pensare di riaprire tutta la parte che riguarda gli allenamenti per quello che riguarda i campionati è l’attività motoria all’aperto tanto richiesta dei nostri cittadini valuteremo assieme al comitato tecnico scientifico consapevoli che questa ripartenza da assolutamente spinta ma tutelata nella salute di tutti i cittadini italiani Latina registra martedì 30 nuove infezioni da covid 19 di cui 23 importate e 7 domestiche rilevate la più a rischio in questa fase a causa del tuosenti flussi di ritorno in patria di cittadini ... Leggi su romadailynews LIVE Coronavirus - Ultime notizie in DIRETTA. La nicotina protegge dal coronavirus?

LIVE Coronavirus - Ultime notizie in DIRETTA. L’Esercito dà il via alla sanificazione delle zone rosse

Ultime Notizie Roma del 22-04-2020 ore 13 : 10 (Di mercoledì 22 aprile 2020)dailynews radiogiornale in un saluto dalla redazione da Roberta Frascarelli dobbiamo essere consapevoli che dobbiamo riaprire perché lo sport È importante non solo come valore economico ma anche come valore sociale lo ha detto il ministro dello Sport rispondendo al Question Time al Senato gradualmente potremmo pensare di riaprire tutta la parte che riguarda gli allenamenti per quello che riguarda i campionati è l’attività motoria all’aperto tanto richiesta dei nostri cittadini valuteremo assieme al comitato tecnico scientifico consapevoli che questa ripartenza da assolutamente spinta ma tutelata nella salute di tutti i cittadini italiani Latina registra martedì 30 nuove infezioni da covid 19 di cui 23 importate e 7 domestiche rilevate la più a rischio in questa fase a causa del tuosenti flussi di ritorno in patria di cittadini ...

Agenzia_Ansa : #Coronavirus I fatti del giorno A #Napoli nessun nuovo contagio nelle ultime 24 ore #ANSA - LegaSalvini : #FONTANA A DE LUCA: 'NON CHIUDO PORTE AI CAMPANI CHE VENGONO QUI PER CURARSI' - SkyTG24 : Il governatore #DeLuca: “Aprire non significa aprire allo stesso modo. Ci sono regioni in cui non c'è un focolaio d… - fanpage : #COVID19 #Fase2 La situazione regione per regione: - zazoomnews : LIVE Coronavirus Ultime notizie in DIRETTA. La nicotina protegge dal coronavirus? - #Coronavirus #Ultime #notizie -