Spadafora | «Mia posizione di estrema prudenza impopolare ma necessaria»

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 22 aprile 2020) Ecco la nota del Ministro dello Sport Vincenzodopo il vertice di oggi con la FIGC per parlare della ripresa della Serie A Il ministro dello Sport Vincenzoha pubblicato una nota sulla sua pagina Facebook riguardante la ripresa delle attività sportive, dopo l’incontro con la FIGC. Ecco il testo del messaggio. «Sono anche io un tifoso cui manca seguire la propria squadra. Aspettavo con entusiasmo gli Europei di quest’estate, ma saranno rimandati. Come sono state rimandate le Olimpiadi. Come è stato rimandato il Giro d’Italia. Come sono state rimandate le competizioni di tutti gli sport nel nostro Paese. E’ un enorme dispiacere, dentro un dolore molto più grande e più profondo, dentro un lutto atroce che ha colpito il nostro Paese, l’Europa, il mondo intero. Posso assicurare che mantenere un profilo di ...