“Report ci ha diffamato, la Rai prenda le distanze”: i Conservatori Europei contro Rai3 (Di mercoledì 22 aprile 2020) Disinformazione e servizio pubblico, ci riprovano con FdI. “Il Partito dei Conservatori e Riformisti Europei esprime forti preoccupazioni per il servizio andato in onda nella prima serata di lunedì 20 aprile su Rai 3 nel corso della trasmissione “Report”. La compagine europea di cui fa parte Fratelli d’Italia, stigmatizza un servizio a dir poco vergognoso e menzognero. “Siamo preoccupati per il dibattito politico e per la nostra democrazia. E’ preoccupante che una trasmissione del servizio pubblico trasmetta lunghi servizi contenenti ipotesi surreali. Costruite per denigrare un partito storico e rispettato sulla scena europea”. Addirittura descrivendolo come il “cavallo di Troia di Trump in Europa”; e collegandolo a trame oscure e legami con ambienti discutibili, nonché il partito ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 22 aprile 2020) Disinformazione e servizio pubblico, ci riprovano con FdI. “Il Partito deie Riformistiesprime forti preoccupazioni per il servizio andato in onda nella prima serata di lunedì 20 aprile su Rai 3 nel corso della trasmissione “Report”. La compagine europea di cui fa parte Fratelli d’Italia, stigmatizza un servizio a dir poco vergognoso e menzognero. “Siamo preoccupati per il dibattito politico e per la nostra democrazia. E’ preoccupante che una trasmissione del servizio pubblico trasmetta lunghi servizi contenenti ipotesi surreali. Costruite per denigrare un partito storico e rispettato sulla scena europea”. Addirittura descrivendolo come il “cavallo di Troia di Trump in Europa”; e collegandolo a trame oscure e legami con ambienti discutibili, nonché il partito ...

SecolodItalia1 : “Report ci ha diffamato, la Rai prenda le distanze”: i Conservatori Europei contro Rai3 - GeorgeBolognesi : RT @GiannTiell: @chedisagio @reportrai3 Si chiama giornalismo d'inchiesta ovvero, per lei e tanti altri, 'questo sconosciuto' Report ci met… - ArioPuggioni : RT @GiannTiell: @chedisagio @reportrai3 Si chiama giornalismo d'inchiesta ovvero, per lei e tanti altri, 'questo sconosciuto' Report ci met… - Caffe_Graziella : RT @GiannTiell: @chedisagio @reportrai3 Si chiama giornalismo d'inchiesta ovvero, per lei e tanti altri, 'questo sconosciuto' Report ci met… - Stefano47510568 : RT @GiannTiell: @chedisagio @reportrai3 Si chiama giornalismo d'inchiesta ovvero, per lei e tanti altri, 'questo sconosciuto' Report ci met… -

Ultime Notizie dalla rete : “Report diffamato