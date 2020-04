La "fossa comune" di Milano I morti col virus dimenticati (Di mercoledì 22 aprile 2020) Francesca Bernasconi Nel cimitero Maggiore alla periferia di Milano sono state sepolte 60 vittime del coronavirus, di cui i famigliari non hanno ancora chiesto le spoglie. Dalla terra spuntano croci bianche tutte uguali Dalla terra spuntano 61 croci bianche, tutte uguali. Sopra ci sono scritti solo il nome e la data. È organizzato così quello che sembra un cimitero di guerra. Si tratta del campo 87, al cimitero Maggiore di Milano, che accoglie le salme delle vittime del coronavirus di cui ancora nessuno ha reclamato le spoglie. Al campo 87, secondo quanto riporta Repubblica, ci sono decine di posti dedicati ai caduti lontani dai propri cari, che non sono stati accompagnati da nessun famigliare nelle ultime ore di vita. Le 61 vittime di coronavirus che si trovano lì sono state seppellite solamente alla presenza di dipendenti del comune, perché i ... Leggi su ilgiornale Campo 87 - a Milano c'è una fossa comune di cui nessuno parla : i morti misteriosi che sconvolgono la città

