In carcere ci sono meno detenuti di prima della pandemia, ma le condizioni sanitarie restano pessime (Di mercoledì 22 aprile 2020) «Nelle carceri qualcosa è cambiato, ma è ancora troppo poco». A dirlo sono le associazioni che operano all’interno degli istituti stessi, i sindacati della polizia penitenziaria e i dati ufficiali. A più di un mese di distanza dalle sommosse, sono oltre 6 mila i detenuti in meno negli istituti penitenziari italiani: circa 55 mila presenze a fronte delle 61 mila del 29 febbraio scorso. In termini di contagi, invece, si registrano 105 situazioni di positività tra le persone detenute e 204 contagi tra gli agenti penitenziari. Numeri stabili, anche se difficili da reperire. «La nostra comunicazione con l’interno degli istituti si è complicata non poco» spiega a Linkiesta Alessio Scandurra, coordinatore dell’Osservatorio carceri dell’associazione Antigone. «Oltre ai dati, che ci arrivano con ... Leggi su linkiesta “L’isolamento è come stare in carcere. Indosso gli stessi abiti e sono tutti gay” : polemiche sulla conduttrice Ellen DeGeneres

Andrea Montovoli e i mesi in carcere raccontati al GF Vip : "Un peso del quale mi sono liberato"

