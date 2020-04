Galliani: «Raiola poteva portar Donnarumma via dal Milan a zero due volte» (Di mercoledì 22 aprile 2020) Le dichiarazioni di Adriano Galliani, ex ad del Milan, riguardo all’agente Mino Raiola e alla carriera di Donnarumma Nel corso del collegamento con Top Calcio 24, programma in onda su TeleLombardia, Adriano Galliani si è soffermato sulla figura di Mino Raiola, procuratore (tra gli altri) del portiere del Milan, Donnarumma. Ecco le sue parole. «Con Raiola ho sempre lavorato bene. Ha preso ricchissime commissioni, ma con me si è sempre comportato in maniera corretta. Ha avuto la possibilità di portare via Gigio Donnarruma dal Milan a zero Lire ben due volte». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 22 aprile 2020) Le dichiarazioni di Adriano, ex ad del, riguardo all’agente Minoe alla carriera diNel corso del collegamento con Top Calcio 24, programma in onda su TeleLombardia, Adrianosi è soffermato sulla figura di Mino, procuratore (tra gli altri) del portiere del. Ecco le sue parole. «Conho sempre lavorato bene. Ha preso ricchissime commissioni, ma con me si è sempre comportato in maniera corretta. Ha avuto la possibilità die via Gigio Donnarruma dalLire ben due». Leggi su Calcionews24.com

Galliani: 'Milan, scudetto perso nel 2012 colpa mia e di Allegri. Quella volta con Sergio Ramos...'

L'ex amministratore delegato del Milan e ora ad del Monza Adriano Galliani è intervenuto a 'QSVS' su Telelombardia e Top Calcio 24 ... Perché si parla inglese, è una questione linguistica: il mondo ...

