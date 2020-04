Diana Del Bufalo in lacrime su Instagram: cosa è successo (Di mercoledì 22 aprile 2020) Sin dai tempi di Amici di Maria De Filippi siamo abituati a vedere il sorriso di Diana Del Bufalo. Attrice e imitatrice tra le più apprezzate della nuova generazione, la bella Diana sprizza sempre gioia da tutti i pori. E poi ha da poco voltato pagina sul fronte sentimentale: chiusa la relazione con Paolo Ruffini, si è risollevata e ha ritrovato il sorriso con Edoardo Tavassi, che proprio recentemente ha mostrato per la prima volta sui social. Sempre su Instagram Diana dispensa anche sorrisi ai suoi tanti follower (ne conta quasi un milione e mezzo) che negli ultimi tempo hanno avuto modo di seguire le sue esilaranti dirette Instagram insieme all’amico Andrea Dianetti. I due hanno ideato una sorta di format social che, di notte, intrattiene milioni di utenti che soffrono di insonnia come lei. (Continua dopo la foto) Ma sempre sui social nelle ultime ore Diana Del ... Leggi su caffeinamagazine Diana Del Bufalo in lacrime sui social : "Vi mostro questo perché non è da deboli" -

La casa delle vacanze di Lady Diana è in vendita

Lady Diana - perché decise di lasciare Carlo : il gesto del Principe che decretò la fine (Di mercoledì 22 aprile 2020) Sin dai tempi di Amici di Maria De Filippi siamo abituati a vedere il sorriso diDel. Attrice e imitatrice tra le più apprezzate della nuova generazione, la bellasprizza sempre gioia da tutti i pori. E poi ha da poco voltato pagina sul fronte sentimentale: chiusa la relazione con Paolo Ruffini, si è risollevata e ha ritrovato il sorriso con Edoardo Tavassi, che proprio recentemente ha mostrato per la prima volta sui social. Sempre sudispensa anche sorrisi ai suoi tanti follower (ne conta quasi un milione e mezzo) che negli ultimi tempo hanno avuto modo di seguire le sue esilaranti diretteinsieme all’amico Andrea Dianetti. I due hanno ideato una sorta di format social che, di notte, intrattiene milioni di utenti che soffrono di insonnia come lei. (Continua dopo la foto) Ma sempre sui social nelle ultime oreDel ...

Rifugianima : RT @Masse78: Oggi la Regina Elisabetta compie 94 anni, ha visto e vissuto la seconda guerra mondiale, la guerra nel Golfo, la morte di Dian… - strinjimin_ : RT @Masse78: Oggi la Regina Elisabetta compie 94 anni, ha visto e vissuto la seconda guerra mondiale, la guerra nel Golfo, la morte di Dian… - OnoMoreTime : RT @Wonderlover85: Ho sempre pensato che Diana Del Bufalo facesse di tutto per somigliare (seee come no) alla Cortellesi. - Alessiaaaa7 : RT @Masse78: Oggi la Regina Elisabetta compie 94 anni, ha visto e vissuto la seconda guerra mondiale, la guerra nel Golfo, la morte di Dian… - Diana_Jungle : RT @NicolaPorro: “Ci hanno chiusi in casa, ma non hanno fatto nulla, non hanno uno straccio di idea, di strategia.” Le “chiacchiere morte”… -