Covid-19: gli occhi porta d’ingresso e di uscita del virus, scopre lo Spallanzani. Rezza: “Come la congiuntivite” (Di mercoledì 22 aprile 2020) “Il virus è attivo anche nelle secrezioni oculari dei pazienti positivi al virus e potenzialmente infettivo nelle lacrime anche quando i campioni respiratori della paziente, a tre settimane dal ricovero, risultavano ormai negativi“. Una notizia non da poco quella diramata dai ricercatori dell’Inmi Spallanzani di Roma i quali, sono riusciti ad isolare il virus Sars-CoV-2 all’interno delle lacrime di una paziente. Una scoperta importante, dicevamo, subito pubblicata dalla rivista ‘Annals of Internal Medicine’. “Gli occhi sono una potenziale fonte di contagio” Come ha infatti spiegato la responsabile dell’Unità Operativa virus Emergenti del Laboratorio di Virologia dello Spallanzani, Concetta Castilletti, “Questa ricerca dimostra che gli occhi non sono soltanto una delle porte di ingresso del virus ... Leggi su italiasera La storia del Coronavirus alla clinica San Raffaele Rocca di Papa e dei pazienti COVID-19 in corsia con gli altri

"Ci porti il Covid" : il biglietto dei vicini di casa contro l'infermiera. "Mi sono sentita ferita"

Diventa papà mentre è ricoverato per covid : “La prima foto di mio figlio per i medici di Niguarda” (Di mercoledì 22 aprile 2020) “Ilè attivo anche nelle secrezioni oculari dei pazienti positivi ale potenzialmente infettivo nelle lacrime anche quando i campioni respiratori della paziente, a tre settimane dal ricovero, risultavano ormai negativi“. Una notizia non da poco quella diramata dai ricercatori dell’Inmidi Roma i quali, sono riusciti ad isolare ilSars-CoV-2 all’interno delle lacrime di una paziente. Una scoperta imnte, dicevamo, subito pubblicata dalla rivista ‘Annals of Internal Medicine’. “Glisono una potenziale fonte di contagio” Come ha infatti spiegato la responsabile dell’Unità OperativaEmergenti del Laboratorio di Virologia dello, Concetta Castilletti, “Questa ricerca dimostra che glinon sono soltanto una delle porte di ingresso del...

Corriere : Ma gli esperti sono sempre tutti maschi? - Corriere : Ma gli esperti sono sempre tutti maschi? - BarillariM5S : BUM! Ecco la mia mossa di stamattina per smontare il castello di menzogne (ed errori) sul coronavirus: 1 mozione e… - Buzzo75 : RT @danielerielli: Tamponi non effettuati significano una strategia di contenimento cieca e cure peggiori (o inesistenti) per gli infetti.É… - giulioenrico : Chissà quali compagnie e di quale paese... sarà mica la #Cina eh @luigidimaio? Dopotutto solo Spagna, Olanda, Georg… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid gli Coronavirus, le donazioni in Italia: mappa per regione | Gabanelli Corriere della Sera Covid: gli italiani donano oltre mezzo miliardo di euro. La mappa per Regione

CROCE ROSSA ITALIANA A oggi sono 81 le aziende e gli enti che hanno già donato alla Croce Rossa Italiana per supportare le attività di contrasto all’emergenza Covid. A questi si aggiungono circa ...

Borsa: Europa tenta il rimbalzo, a Milano (+1%) scatto di St dopo i conti

Oggi comunque gli investitori tentano una ripresa, puntando sulle trimestrali in arrivo, sull'avvio della parziale riapertura in alcuni Paesi - come la Germania - in cui la diffusione del nuovo ...

CROCE ROSSA ITALIANA A oggi sono 81 le aziende e gli enti che hanno già donato alla Croce Rossa Italiana per supportare le attività di contrasto all’emergenza Covid. A questi si aggiungono circa ...Oggi comunque gli investitori tentano una ripresa, puntando sulle trimestrali in arrivo, sull'avvio della parziale riapertura in alcuni Paesi - come la Germania - in cui la diffusione del nuovo ...