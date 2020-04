Conte ai sindacati: “Dal 4 maggio riapertura manifattura ed edili” (Di mercoledì 22 aprile 2020) (Teleborsa) – Dal governo è arrivato un primo sì alla riapertura dal 4 maggio di settori manifatturieri, edili e alcuni esercizi commerciali. Lo ha detto il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, durante la videoconferenza con i sindacati sulla cosiddetta fase 2. Conte ha spiegato che ci sarà un allentamento delle misure restrittive “ma non in maniera indiscriminata” perché “sarebbe da irresponsabili. Non è uno stravolgimento ma un allentamento”, ha ribadito, sottolineando che “le regole non salteranno ma le raccomandazioni sarebbero adattate alla nuova fase”. Di allentamento delle misure restrittive ha parlato anche il capo della task force Vittorio Colao, presente in videoconferenza al vertice: secondo Colao, in questa fase sarebbero coinvolti al massimo 2,7 milioni di lavoratori. Leggi su quifinanza Coronavirus - Conte ai sindacati : dal 4 maggio ok edili e manifattura

“Scienziati - magistrati e sindacati”. Sallusti devastante : Conte ha trasformato l'Italia in una Repubblica delle banane

