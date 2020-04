Call of Duty: Warzone raggrupperà i sospetti cheater in lobby infernali (Di mercoledì 22 aprile 2020) Il tanto atteso aggiornamento con le misure anti-cheat di Call of Duty: Warzone è finalmente arrivato.Infinity Ward, sviluppatore di Warzone, ha delineato una serie di provvedimenti che prenderà per combattere il problema dei cheater nella modalità free-to-play.Ci sono molti dettagli importanti nell'aggiornamento di Infinity Ward che vale la pena sottolineare. Innanzitutto, il gioco vi avviserà se il giocatore che avete segnalato è stato bannato. Sebbene strumenti di reporting più solidi non siano ancora arrivati ​​in Warzone, potete andare all'elenco dei giocatori recenti e segnalare da lì.Leggi altro... Leggi su eurogamer Il nuovo Call of Duty sarà ambientato in Vietnam e uscirà in autunno?

La campagna remastered di Call of Duty Modern Warfare 2 uscì prima su PS4 perché Sony finanziò lo sviluppo?

Call of Duty : Warzone protagonista di un bizzarro bug che trasforma le armi dei giocatori in un...cane (Di mercoledì 22 aprile 2020) Il tanto atteso aggiornamento con le misure anti-cheat diofè finalmente arrivato.Infinity Ward, sviluppatore di, ha delineato una serie di provvedimenti che prenderà per combattere il problema deinella modalità free-to-play.Ci sono molti dettagli importanti nell'aggiornamento di Infinity Ward che vale la pena sottolineare. Innanzitutto, il gioco vi avviserà se il giocatore che avete segnalato è stato bannato. Sebbene strumenti di reporting più solidi non siano ancora arrivati ​​in, potete andare all'elenco dei giocatori recenti e segnalare da lì.Leggi altro...

Eurogamer_it : I sospetti cheater di #CODWarzone saranno raggruppati in apposite lobby. - Powned_IT : #CallOfDuty Aumentano le voci ed i rumors riguardo un nuovo titolo di COD sulla guerra del Vietnam. - GamingTalker : Call of Duty Modern Warfare e Warzone, ora i cheater giocheranno tra di loro - iCick_e_Ciak : @pins_a_roulette Beh, Lewis è stato anche un personaggio di Call Of Duty per cui… - tuttoteKit : Call of Duty 2020: non sarà un reboot di Black Ops #Activision #CallOfDuty2020 #tuttotek -