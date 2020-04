Benevento in Fiore 2020: l’evento è stato rinviato per l’emergenza Coronavirus (Di mercoledì 22 aprile 2020) Tempo di lettura: 2 minutiTra i numerosi eventi annullati o rimandati a causa delle disposizioni stabiliti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri per l’emergenza sanitaria causata dal Coronavirus (Covid-19), si aggiunge anche l’edizione 2020 di Benevento in Fiore, in programma dal 15 al 17 maggio 2020. La mostra mercato nazionale dedicata alla botanica, al giardinaggio, all’arredo giardino, alle attrezzature, all’artigianato legato alle piante, alle tipicità, ai prodotti artigianali naturali e al benessere naturale, prodotta e organizzata da Sannitamania e col patrocinio della Regione Campania e del Comune di Benevento, è stata rinviata a data da destinarsi. Piante grasse, orchidee, alberi da frutto, le piante d’aria (tillandsia), bulbi, erbe aromatiche e molto altro: ogni anno come noto la bellissima villa comunale di Benevento ospita ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 22 aprile 2020) Tempo di lettura: 2 minutiTra i numerosi eventi annullati o rimandati a causa delle disposizioni stabiliti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri per l’emergenza sanitaria causata dal(Covid-19), si aggiunge anche l’edizionediin, in programma dal 15 al 17 maggio. La mostra mercato nazionale dedicata alla botanica, al giardinaggio, all’arredo giardino, alle attrezzature, all’artigianato legato alle piante, alle tipicità, ai prodotti artigianali naturali e al benessere naturale, prodotta e organizzata da Sannitamania e col patrocinio della Regione Campania e del Comune di, è stata rinviata a data da destinarsi. Piante grasse, orchidee, alberi da frutto, le piante d’aria (tillandsia), bulbi, erbe aromatiche e molto altro: ogni anno come noto la bellissima villa comunale diospita ...

