Assemblea di Lega B | la posizione della serie cadetta

Leggi su calcioweb.eu

(Di mercoledì 22 aprile 2020) Il presidente Mauro Balata ha relazionato l’relativamente alla riunione organizzata dalla Figc in mattinata con il ministro dello Sport Vincenzo Spadafora dove sono state avanzate anche le posizioniB e, da parte del ministro dello Sport, la necessità di un confronto con il MinistroSalute e il Comitato tecnico scientifico prima di emanare le disposizioni in merito alla possibilità e alle modalità per una ripartenza degli allenamenti. All’unanimità l’ha deciso di inviare aA e Federazione una lettera in cui si chiede, in continuità con le richieste già avanzate lo scorso febbraio, il rispetto degli accordi di separazione fraA e B firmati nel 2009 e, inoltre, dei contributi solidaristici delle squadre promosse nellamaggiore, temi questi fondamentali per la ...