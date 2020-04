Alessandro Graziani Uomini e Donne | chi è il corteggiatore di Giovanna | età e lavoro

Leggi su italiasera

(Di mercoledì 22 aprile 2020)torna su Canale 5 con un format tutto nuovo. Pochi protagonisti, niente abbracci o esterne, al centro solo le parole. Così Gemma Galgani eAbate dovranno trovare l’amore. Per quanto riguarda la tronista ed ex corteggiatrice di Giulio Raselli c’è la possibilità di vedere i suoi corteggiatori anche attraverso lo schermo i videochiamata, per continuare il percorso lasciato sospeso settimane fa. Tra i pretendenti alla ragazza romana c’è anche, uno degli ultimi arrivati in trasmissione capace però in pochissime puntate di attirare su di sé le attenzioni die Sara Amira. Alla fine il ragazzo ha scelto di corteggiare la ragazza dagli occhi blu e la loro conoscenza continua ancora oggi, seppur a distanza. Chi èView this post on ...