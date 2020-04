Quotazione petrolio a meno di 0 | ma non avremo benzina gratis

Leggi su chenews

(Di martedì 21 aprile 2020) Caduta inevitabile dei prezzi, anche per il. Tutto fermo, c’è poca richiesta, ma in Italia nessuno potrà avere un pieno… Fonte foto: (Getty Images)Per la prima volta nella storia, ilvede finire la propria, sotto lo zero. Inevitabile provare ad immaginare scenari futuri e conseguenze, ma nessuna porterà laa diventare gratuita per tutti. A New York, il contratto per la consegna di maggio, ha chiuso con il -37,63 dollari/barile, quindi in calo per un 300%, anche se si prevede una ripresa per giugno che ad oggi vede un +5%. Il fenoche vede un contratto a breve distanza avere una differenza enorme con quello più lontano, viene detto nel termine specifico, cotango e preoccupa, seppur secondo gli esperti, restando in una situazione di normalità. Comunque non si era mai ...