Napoli | rinviato il concerto di Paul McCartney in piazza del Plebiscito

(Di martedì 21 aprile 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto– “Ildi, in programma il 10 giugno indel, saràal 2021”. Lo ha annunciato il sindaco Luigi de Magistris in un’intervista a Radio24. “Nel 2020 – ha spiegato il primo cittadino – ci possiamo scordare il turismo internazionale. Dobbiamo programmare per il 2021, perché l’Italia è un Paese turistico”. L'articoloildiindelproviene da Anteprima24.it.

Ne è certo il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, che lavora a una città in cui ci siano meno automobili ... noi avevamo Paul McCartney in piazza Plebiscito il 10 giugno e l'abbiamo rinviato al ...Il concerto di Paul McCartney, in programma il 10 giugno in piazza del Plebiscito a Napoli, "sara' rinviato al 2021". Lo ha annunciato il sindaco Luigi de Magistris in un'intervista a Radio24.