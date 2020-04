Max Giusti su Pechino Express confessa: “Non lo volevo fare” (Di martedì 21 aprile 2020) Pechino Express – Le stagioni dell’Oriente, Max Giusti svela: “Non lo volevo fare” L’ultima edizione di Pechino Express di Costantino Della Gherardesca è terminata la settimana scorsa con la proclamazione della coppia vincitrice, Le Collegiali, Nicole Rossi e Jennifer Poni. Ma anche un’altra coppia, nonostante abbia dovuto dire addio ai propri sogni di gloria ad un passo dalla finale, è stata sicuramente protagonista di questo reality adventure. Di chi stiamo parlando? Dei Gladiatori di Pechino Express 8, Marco Mazzocchi e Max Giusti. E proprio quest’ultimo ha rilasciato una lunga intervista al settimanale Tv Sorrisi e Canzoni uscito oggi in tutte le edicole di Italia. Ovviamente Max Giusti ha parlato della sua esperienza come concorrente di Pechino Express, cogliendo l’occasione per svelare un piccolo retroscena mai rivelato ... Leggi su lanostratv Natale Roma 2020/ Eventi digitali 21 aprile : Max Giusti - Sabrina Ferilli e Morricone

Roma compie 2.773 anni - uno spettacolo di Max Giusti per festeggiare il Natale di Roma

