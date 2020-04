La quarantena di Razzi tra corsette e manicaretti in cucina Il governo? “Dilettanti allo

Leggi su secoloditalia

(Di martedì 21 aprile 2020) Non si smentisce l’ex senatore azzurro Antonio. Abruzzese, verace, anche troppo. Racconta la sua giornata durante ladorata che ha costretto tutta l’Italia a casa. Un’ora di corsa in giro per casa, piegamenti “con un macchinario che mia moglie non ha quasi mai usato. Perché è svogliata su queste cose”. E poi, verso le 11, subito ai fornelli per creare. A Pescara, dove abita, se la cava bene. Senza mai annoiarsi. Antoniotra“Ieri – racconta all’Adnkronos – ho fatto un risotto col salmone che era una bontà. Molte volte mi meraviglio di come mi viene bene. E poi linguinescoglio. E un aglio, olio e peperoncino con scampi sgusciati che sembra facile. Ma ci vuole un’arte anche per quella. Amatriciana, carbonara, cacio e pepe me li faccio io”. ...