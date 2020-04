Il coronavirus si annida nei testicoli? La ricerca fa esplodere i social (Di martedì 21 aprile 2020) Muoiono di coronavirus più uomini che donne perché il Covid-19 si "rifugia" nei testicoli. Sono queste le conclusioni di una ricerca condotta negli Stati Uniti da ricercatori indiani e americani. Lo studio del Montefiore Health System e dell’Albert Einstein College of Medicine, che hanno collaborat Leggi su iltempo (Di martedì 21 aprile 2020) Muoiono dipiù uomini che donne perché il Covid-19 si "rifugia" nei. Sono queste le conclusioni di unacondotta negli Stati Uniti datori indiani e americani. Lo studio del Montefiore Health System e dell’Albert Einstein College of Medicine, che hanno collaborat

VirnaBalanzin : RT @tempoweb: Muoiono più uomini perché il #coronavirus si annida nei #testicoli. La ricerca fa esplodere i social #testicoli - disilluso_ : RT @lercionotizie: #ultimora 'Coronavirus si annida nei testicoli', e la D'Urso mostra in tv come lavarsi correttamente le palle https://t.… - Deth74 : RT @lercionotizie: #ultimora 'Coronavirus si annida nei testicoli', e la D'Urso mostra in tv come lavarsi correttamente le palle https://t.… - 3DaysofCondor : RT @tempoweb: Muoiono più uomini perché il #coronavirus si annida nei #testicoli. La ricerca fa esplodere i social #testicoli - tempoweb : Muoiono più uomini perché il #coronavirus si annida nei #testicoli. La ricerca fa esplodere i social #testicoli… -