Entro la settimana il piano del Governo per ripartire. Conte: “Lo applicheremo dal 4 maggio. Riaprire tutto ora sarebbe irresponsabile” (Di martedì 21 aprile 2020) “Prima della fine di questa settimana confido di comunicarvi questo piano e di illustrarvi i dettagli di questo articolato programma. Una previsione ragionevole è che lo applicheremo a partire dal prossimo 4 maggio”. Si conclude così un lungo post su Facebook del premier Giuseppe Conte, che nel giorno dell’informativa alle Camere fa il punto sull’impegno dell’esecutivo in vista della Fase 2 dell’emergenza Coronavirus. “In queste ore – ha detto il presidente del Consiglio – continua senza sosta il lavoro del Governo, coadiuvato dall’equipe di esperti, al fine di coordinare la gestione della ‘fase due’, quella della convivenza con il virus”. “Come già sapete – aggiunge Conte -, le attuali misure restrittive sono state prorogate sino al 3 maggio. Molti cittadini sono stanchi degli ... Leggi su lanotiziagiornale Coronavirus - Conte “Fase 2 dal 4 maggio - il piano entro la settimana”

