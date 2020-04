Dialogo tra Montalbano e Catarella sul 4 maggio

Leggi su ilnapolista

(Di martedì 21 aprile 2020) Erino tri o tettares iurna che il cieli eri stracqua e faciva acquolilla bona per i campora: ma forsi eri meliora per omnes pirchia almina non si pinsava alla playa e alli gita fora purta. Muntilbano eri a casi su e pinsava che macari quanno chiuvivi Marinelle pariva nu quatra dell’Otticenta con chella sturmma end drunga che faciva tanta rumaticisma e spingiva a pinsari alta. Intanta pariva che il mallitta viria cuncidisse na trigua ed il guberna priprava l’afasie dua come diciva Catarelle… Pirsona malitta nominata e viste: il tilifono principiai a sunari come na sirene dell’atobulantia e chi potiva esseri a chill’ore? “Dutturi, dutturi havi sintita cusa dissi Cunte?”. Muntilbano: “Cunte chinta?”. C: “Chilla che ci agguberna”. M: “Ah chilla; che havi ditta, qualichi cusa cuntra Salvinia e Miloncine?”. C: ...