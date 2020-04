Denver si confessa su Adriana Volpe e svela un retroscena su De Lellis e Damante (Di martedì 21 aprile 2020) Andrea Denver si racconta al settimanale Chi, fra il rapporto con Adriana Volpe e un retroscena su Giulia De Lellis e Andrea Damante. Il deejay ed ex tronista di Uomini e Donne è tornato con l’influencer dopo un breve addio, accuse di tradimento e la love story di lei con Iannone. Un ritorno di fiamma che è stato molto discusso, soprattutto su Instagram, dove i fan si sono divisi fra chi è felice per la coppia e chi invece la critica. Il modello ed ex gieffino ha svelato che Damante si sarebbe confidato con lui in passato, svelandogli di essere ancora innamorato di Giulia. “Quando loro venivano in America noi ci vedevamo sempre – ha spiegato -, quindi ho avuto tante occasioni per vedere Giulia e l’ho sempre vista come una donna veramente innamorata”. “Lei ci ha sempre tenuto ad Andrea – ha aggiunto – e quello che mi ... Leggi su dilei Andrea Denver confessa : “Se Adriana Volpe non fosse stata sposata…”

GF Vip - Zequila confessa : Volpe e Denver innamorati

