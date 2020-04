Death Stranding per PC rinviato a causa del Coronavirus

Leggi su eurogamer

Kojima Productions ha comunicato che l'uscita del porting per PC diè stata rinviata adell'impatto del lavoro a distanza e della chiusura temporanea dello studio."A seguito della chiusura temporanea di KOJIMA PRODUCTIONS, abbiamo dovuto rimandare il lancio su PC dial 14 luglio 2020, per consentire più tempo allo sviluppo da casa. Grazie a tutti per la pazienza e il supporto continuo!", scrive l'account Twitter ufficiale della compagniaIl gioco, dunque, arriverà ora il 14 luglio. Kojima Productions ha dichiarato che è necessario "più tempo per lo sviluppo" mentre lo studio si adatta agli attuali metodi di lavoro da casa.