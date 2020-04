David Lynch: "Una nuova serie su Netflix? É un rumor che se anche fosse vero, non sta accadendo" (Di martedì 21 aprile 2020) David Lynch smentisce i rumor circolati sull'arrivo su Netflix di una sua nuova serie tv con una frase piuttosto enigmatica. David Lynch sta preparando una nuova serie tv con Netflix? A quanto pare no, ma il suo modo di smentire la notizia è piuttosto enigmatico tanto da lasciare dubbi nel pubblico. David Lynch è il soggetto della serie di interviste di Hollywood Reporter, How I'm Living Now. Il regista americano ha commentato la sua quotidianità durante l'allarme sanitario che ci costringe in casa esprimendo le sue speranze per un mondo migliore dopo la quarantena e ha ammesso di non essere interessato all'adattamento di Dune che Denis Villeneuve ha in preparazione. l'intervista è servita anche per smentire un rumor circolato qualche ... Leggi su movieplayer Coronavirus | David Lynch : “Spero che il mondo diventi più intelligente”

