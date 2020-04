Coronavirus | Pregliasco avverte | “Attenzione a riaprire i rubinetti | si rischia l’effetto

Leggi su meteoweb.eu

(Di martedì 21 aprile 2020) “Gli ultimi dati sono molto incoraggianti in vista della fase 2, ma attenzione atroppo i: c’è il rischio di un ‘effetto Singapore’“: lo ha affermato il virologo dell’Università di Milano Fabrizio, che all’Adnkronos Salute ricorda come “Singapore avesse controllato molto bene l’epidemia nella prima fase, ma ora si è ritrovata con un’impennata di casi legati ai dormitori che ospitano lavoratori stranieri. Isono stati aperti troppo, ed evidentemente senza i giusti controlli: nel nostro Paese penso sarebbe opportuna una riapertura a più velocità. Partirebbero prima le regioni in cui la situazione appare sotto controllo, e in un secondo tempo aree come Lombardia e Piemonte, ma anche Marche e Puglia“. “Mi rendo conto che questo non ...