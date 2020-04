Coronavirus, nel mondo 2.5 milioni di casi: 800.000 positivi negli Usa, Regno Unito in ritardo sui test (Di mercoledì 22 aprile 2020) Sono 2,5 milioni i casi di Coronavirus registrati in tutto il mondo dall’inizio dell’emergenza, per la precisione 2.501.156. E’ l’ultimo conteggio fatto dalla Johns Hokinks University, secondo la quale il Paese che registra il maggior numero di contagi sono gli Stati Uniti, con 788.110, seguiti da Spagna e Italia, rispettivamente con 204.178 e 181.228. E’ salito a 603 il numero dei morti a causa del Covid-19 in India, mentre sono 18.985 i contagi confermati. Lo ha reso noto il ministero della Sanità indiano, spiegando che oggi si sono registrati 13 ulteriori decessi e 384 nuovi casi. Secondo i dati forniti dal ministero, sono 3.260 le persone dimesse dagli ospedali. In India è in corso un lockdown dal 25 marzo, prorogato fino al 3 maggio. Il numero dei contagi da Coronavirus in Slovenia e’ attualmente pari a 1344, nove in ... Leggi su meteoweb.eu Coronavirus - cosa mettere nel carrello per fare la spesa una volta alla settimana. FOTO

