Coronavirus, i musulmani ora vogliono leggere il Corano in tv. L'appello a Zaia (Di martedì 21 aprile 2020) Serenella Bettin Venticinque associazioni islamiche hanno scritto al governatore del Veneto, Luca Zaia, perché in tempi di Coronavirus, possano avere uno spazio in tv L’ultima idea è questa. Chiediamo al governatore Luca Zaia di poter leggere il Corano – in lingua italiana si intende – in televisione. Qualche minuto di spazio nelle televisioni regionali per poter diffondere la lettura dei sermoni ai tempi del Coronavirus. L’hanno chiesto i rappresentanti delle associazioni islamiche del Veneto che hanno pubblicato un appello al presidente della Regione Veneto. A farsi portavoce per 25 associazioni islamiche venete, circa 100 mila fedeli, è stato Bouchaib Tanji, per “poter disporre di uno spazio nelle televisioni regionali, uno spazio di pochi minuti per un richiamo alla preghiera per la lettura in lingua italiana di qualche ... Leggi su ilgiornale L’India accusa i musulmani per la diffusione del coronavirus

Anche a Londra scavata una fossa comune per i morti di coronavirus musulmani

