Coronavirus, buone notizie per il vaccino: da giovedì al via i test sull’uomo nel Regno Unito (Di martedì 21 aprile 2020) Scatteranno da giovedì i primi test sperimentali sull’uomo per il vaccino anti Coronavirus sostenuto dal governo britannico e attualmente allo studio del team di ricercatori dell’Università di Oxford. Lo ha annunciato oggi Matt Hancock, ministro della Sanità nella conferenza stampa di Downing Street sull’emergenza. Conferenza stampa nella quale Hancock ha sottolineato il numero ancora elevato di morti nel Regno e ha insistito sulla necessita’ di proseguire per ora col lockdown. Si tratta di “non disperdere i progressi” fatti nella lotta alla diffusione del virus, ha proseguito il ministro britannico, indicando una curva di contagi in flessione nel Paese – e con un calo del totale delle persone ricoverate a Londra, epicentro nazionale dell’epidemia – ma aggiornando ulteriormente a 17.366 i morti registrati ... Leggi su meteoweb.eu Coronavirus - buone notizie per i contagi ma non per i decessi : il bollettino - tutte le cifre di oggi

Coronavirus Fiumicino - buone notizie : guariti 3 pazienti

Coronavirus - buone notizie dall’Alto Adige : nelle ultime 24 ore solo 17 nuovi positivi [DETTAGLI] (Di martedì 21 aprile 2020) Scatteranno da giovedì i primisperimentali sull’uomo per ilantisostenuto dal governo britannico e attualmente allo studio del team di ricercatori dell’Università di Oxford. Lo ha annunciato oggi Matt Hancock, ministro della Sanità nella conferenza stampa di Downing Street sull’emergenza. Conferenza stampa nella quale Hancock ha sottolineato il numero ancora elevato di morti nele ha insistito sulla necessita’ di proseguire per ora col lockdown. Si tratta di “non disperdere i progressi” fatti nella lotta alla diffusione del virus, ha proseguito il ministro britannico, indicando una curva di contagi in flessione nel Paese – e con un calo del totale delle persone ricoverate a Londra, epicentro nazionale dell’epidemia – ma aggiornando ulteriormente a 17.366 i morti registrati ...

enpaonlus : Coronavirus, annullata la corsa dei tori di Pamplona - francescocosta : La regione che ha contenuto meglio l'epidemia in Italia aveva cominciato ad attrezzarsi già a gennaio, comprando il… - DPCgov : #Coronavirus #16aprile Rientra oggi in Italia il primo dei pazienti trasferiti in Germania grazie alla CROSS, la ce… - generacomplotti : RT @stop_fake_news_: Servono buone idee, un po' di concreta 'fantasia', di inventiva per affrontare la ripartenza, la cosiddetta fase 2. Un… - miciamiaoo : @RobertoRedSox Buone notizie ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus buone Coronavirus, buone notizie dal Covid Hospital di Barcellona Pozzo di Gotto: i tamponi del personale sanitario sono tutti negativi Stretto web "Aiuto, la bambina non respira" Agente Ksm salva una neonata

La piccola è stata successivamente trasferita all'ospedale Cervello, dove per precauzione è stato effettuato un tampone per scongiurare l'eventuale presenza del Covid-19, ma è in buone ...

Parma 2020: sogno finito o solo rimandato?

è stato costretto all’interruzione dopo meno di due mesi a causa della diffusione del Covid-19. Un duro colpo per la città emiliana che, tuttavia, ha buone possibilità di vedere ‘Parma 2020' non ...

La piccola è stata successivamente trasferita all'ospedale Cervello, dove per precauzione è stato effettuato un tampone per scongiurare l'eventuale presenza del Covid-19, ma è in buone ...è stato costretto all’interruzione dopo meno di due mesi a causa della diffusione del Covid-19. Un duro colpo per la città emiliana che, tuttavia, ha buone possibilità di vedere ‘Parma 2020' non ...