Coronavirus, bimba di 5 anni muore dopo 1 mese dai primi sintomi (Di martedì 21 aprile 2020) Siamo a Detroit, negli Stati Uniti, dove una bambina di 5 anni, Skylar Herbert, è morta dopo aver sviluppato una forma grave di meningite, complicazione rarissima del Coronavirus. Lo riporta la stampa locale. Stando a quanto riferito, la piccola, figlia di un vigile del fuoco e di una poliziotta, circa un mese fa aveva cominciato a soffrire di forti mal di testa. Il medico di famiglia che la visitò le diede un antibiotico e la rimandò a casa a riposare. “Piangeva sempre a causa dell’eccessivo dolore, diceva che non le sarebbe passato”, ha raccontato la mamma, LaVondria Herbert, 46 anni, a Detroit News. Ma le sue condizioni non miglioravano. “Abbiamo richiamato il dottore – ha continuato la donna – ma ci ha detto di aspettare almeno 48 ore e di verificare gli effetti del farmaco”. Ma la bambina continuava a piangere ... Leggi su caffeinamagazine Bimba di 5 anni muore per Coronavirus un mese dopo i primi sintomi

Coronavirus - bimba di 11 anni contagiata da uno dei genitori

Coronavirus Inghilterra - infermiera incinta muore : i medici riescono a far nascere la bimba (Di martedì 21 aprile 2020) Siamo a Detroit, negli Stati Uniti, dove una bambina di 5, Skylar Herbert, è mortaaver sviluppato una forma grave di meningite, complicazione rarissima del. Lo riporta la stampa locale. Stando a quanto riferito, la piccola, figlia di un vigile del fuoco e di una poliziotta, circa unfa aveva cominciato a soffrire di forti mal di testa. Il medico di famiglia che la visitò le diede un antibiotico e la rimandò a casa a riposare. “Piangeva sempre a causa dell’eccessivo dolore, diceva che non le sarebbe passato”, ha raccontato la mamma, LaVondria Herbert, 46, a Detroit News. Ma le sue condizioni non miglioravano. “Abbiamo richiamato il dottore – ha continuato la donna – ma ci ha detto di aspettare almeno 48 ore e di verificare gli effetti del farmaco”. Ma la bambina continuava a piangere ...

fanpage : Bimba di 5 anni muore per una rara complicazione da #covid19 - LaStampa : Gran Bretagna, infermiera incinta muore di coronavirus. I medici fanno nascere la bimba: “Un piccolo raggio di luce… - bnotizie : Bimba di 5 anni muore per Coronavirus un mese dopo i primi sintomi - tusciaweb : Coronavirus – Ce l’ha fatta ed guarita la bimba di otto mesi di Acquapendente Viterbo - Sei nuovi casi di Covid-19… - bnotizie : Bimba di 5 anni muore per Coronavirus un mese dopo i primi sintomi -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus bimba Bimba di 5 anni muore per Coronavirus un mese dopo i primi sintomi Fanpage.it Emergenza coronavirus: gli aggiornamenti in diretta

Riaprono oggi gli asili in Norvegia dopo circa un mese di chiusura legato all'emergenza coronavirus. Le autorità del Paese scandinavo hanno annunciato nei giorni scorsi che la pandemia è sotto ...

Quali elementi fornisce il caso islandese per la fase due

Ne emerge che i bambini di meno di dieci anni e le donne hanno meno possibilità di risultare positivi al test per il Sars-cov-2 rispetto agli adulti e agli uomini. Si tratta di dati che non ...

Riaprono oggi gli asili in Norvegia dopo circa un mese di chiusura legato all'emergenza coronavirus. Le autorità del Paese scandinavo hanno annunciato nei giorni scorsi che la pandemia è sotto ...Ne emerge che i bambini di meno di dieci anni e le donne hanno meno possibilità di risultare positivi al test per il Sars-cov-2 rispetto agli adulti e agli uomini. Si tratta di dati che non ...