10 segnali di una pandemia che può diventare carestia

(Di martedì 21 aprile 2020) 1) La misura è colma, la pazienza finita. Le libertà individuali sono limitate senza vedere la luce in fondo al tunnel, così i controlli delle persone, stanno diventando, in molti casi, ossessivi e immotivati rispetto a una situazione generale che rimane sospesa, priva di obiettivi chiari, certi che ristabiliscano le condizioni di una ripresa. Il blocco psicologico su buona parte della popolazione, generato dalla paura e dall’incertezza economica non fanno altro che aumentare la rabbia e l’intolleranza che alla lunga, senza soluzioni, alimentano un caos esplosivo.2) Siamo arrivati a questo punto perché l’emergenza italiana nasce ed è conseguenza di impreparazione dell’apparato sanitario nazionale, incapace di gestire e disorganizzato all’interno delle strutture. Quindi, da allora ad oggi c’è stato un fermo ...