Werner alla Juventus? Calciomercato | Higuain verso la MLS | il tedesco più di

RiccardoJ89 : Ad #Inter accostano #messi #Vidal ecc, al milan #tonali #werner e co. Alla #Juventus ci manca che accostino romagnoli e siamo apposto. - GreenMidnight1 : @InciLuca @mid_hedge @dello__98 @russ_mario1 @Zorochan_1 @Talashnikov @NandoPiscopo1 @ParasiteMale Sinceramente non… - SalRgg94 : Attaccanti accostati alla Juve in ordine di gradimento: Werner Kane Icardi Gabriel Jesus Kaio Milik Alla fine tanto resta Higuain ?? - dello__98 : @Zorochan_1 @ParasiteMale @GreenMidnight1 @russ_mario1 @NandoPiscopo1 @Talashnikov @DavidBasco86 @RedAllblack… - EDINHOCSM : @AlexanderVella5 @LGWsport @TimoWerner @LFC @PianetaMilan Su werner concordo, su icardi io aspetterei a dire l’ulti… -

Timo Werner è più di un’opzione di calciomercato per la Juventus: in questi giorni l’attaccante tedesco potrebbe balzare in cima alla lista di Fabio Paratici per quanto riguarda il ruolo di prima ...CALCIOMERCATO INTER WERNER TOLISSO / Grandi manovre all'Inter per la prossima stagione. L'Inter si sta preparando alla possibile cessione di Lautaro Martinez, sempre inseguito da vicino dal Barcellona ...