Trovato un cadavere sul ciglio della strada | misteriose le cause della morte

infoitcultura : Trovato il cadavere di Peter Beard: il grande fotografo era scomparso da 19 giorni - infoiteconomia : Berra, trovato cadavere lungo la riva del Po - UnioneSarda : #Usa #NewYork -Trovato il cadavere di #PeterBeard: il grande fotografo era scomparso da 19 giorni - romasulweb : Trovato il cadavere di una donna nelle acque del Tevere: indagini in corso - Notiziedi_it : Trovato il cadavere di una donna nelle acque del Tevere: indagini in corso -

Ultime Notizie dalla rete : Trovato cadavere

L'Unione Sarda.it

Il corpo di una donna di 55 anni è stato trovato a Pianoro, in provincia di Bologna. Sul cadavere non ci sono segni di violenza o tracce di un eventuale incidente stradale. Si punta sulla morte ...Il corpo senza vita di una donna di 55 anni è stato trovato in strada questa mattina a Pianoro, nel Bolognese. Sul cadavere non c'erano segni di violenza o tracce che possano fare pensare a un inciden ...