“Sarei potuto andare al Milan, ma avevo già dato la mia parola all’Inter”: i retroscena di Suazo (Di lunedì 20 aprile 2020) Gli anni d’oro a Cagliari. Una valanga di gol per David Suazo in Sardegna. Poi la grande occasione all’Inter non sfruttata. Ospite di ‘Casa Sky Sport’, l’honduregno ha ripercorso la sua carriera: “È stato bellissimo far parte di quell’Inter, aver vinto lo scudetto nel 2008 è stato come la promozione del 2004 col Cagliari: in quelle stagioni sono cresciuto e per un honduregno vincere un campionato in Italia qualcosa di speciale”. Suazo è stato allenato da Mourinho: “Li ho sempre seguiti, sento quei successi anche un po’ miei. La forza di quella squadra era il gruppo, sapevamo di poter fare la storia. È stato bravo anche Mourinho, eravamo tutti pronti ad aiutarci e lo ha dimostrato il risultato finale”. Sul confronto Mancini-Mourinho: “Sono due vincenti, ma gestiscono in modo ... Leggi su calcioweb.eu (Di lunedì 20 aprile 2020) Gli anni d’oro a Cagliari. Una valanga di gol per David Suazo in Sardegna. Poi la grande occasione all’Inter non sfruttata. Ospite di ‘Casa Sky Sport’, l’honduregno ha ripercorso la sua carriera: “È stato bellissimo far parte di quell’Inter, aver vinto lo scudetto nel 2008 è stato come la promozione del 2004 col Cagliari: in quelle stagioni sono cresciuto e per un honduregno vincere un campionato in Italia qualcosa di speciale”. Suazo è stato allenato da Mourinho: “Li ho sempre seguiti, sento quei successi anche un po’ miei. La forza di quella squadra era il gruppo, sapevamo di poter fare la storia. È stato bravo anche Mourinho, eravamo tutti pronti ad aiutarci e lo ha dimostrato il risultato finale”. Sul confronto Mancini-Mourinho: “Sono due vincenti, ma gestiscono in modo ...

